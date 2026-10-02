Netflix: Als Schumacher zum neuen Popstar wurde

All das hätte ich für niemanden gemacht außer für Michael“, erzählt Ehefrau Corinna in der neuen Doku „Schumacher ’94“. Erstmals seit seinem folgenschweren Skiunfall 2013, nach dem er nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, spricht sie frei über ihr damaliges Leben mit Michael und die Schlüsselsaison, die die Formel 1 für immer verändern sollte. Die Doku folgt dem gebürtigen Kerpener über das fatale Todeswochenende hinaus durch den Rest der Saison samt den Disqualifikationen, Sperren, „Schummel-Schumi“-Vorwürfe und medialen Vorverurteilungen bis hin zum unglaublichen Hype, den Schumachers Erfolge in Deutschland ausgelöst haben.