Netflix: Als Schumacher zum neuen Popstar wurde

Die brandneue Netflix-Doku „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“ zeigt, wie der deutsche Formel-1-Pilot Michael Schumacher 1994 den GP-Zirkus für immer veränderte. Zeitzeugen und vor allem auch seine Frau Corinna kommen ausführlich zu Wort. Eine nostalgische, wie auch emotionale Rückschau auf eine unvergessliche Ära im Motorsport.
Ähnlich wie nach dem tragischen Terroranschlag zu 9/11 wissen Formel-1-Fans noch heute, wo sie waren und was sie gemacht haben, als der legendäre Ayrton Senna am 1. Mai 1994 beim Grand Prix von San Marino in Imola tödlich verunglückte. Der damals erst 25-jährige Michael Schumacher überlegte nach dem Wochenende mit zwei Todesfällen und zahlreichen Unfällen, ob er überhaupt weiterfahren sollte.“
All das hätte ich für niemanden gemacht außer für Michael“, erzählt Ehefrau Corinna in der neuen Doku „Schumacher ’94“. Erstmals seit seinem folgenschweren Skiunfall 2013, nach dem er nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, spricht sie frei über ihr damaliges Leben mit Michael und die Schlüsselsaison, die die Formel 1 für immer verändern sollte. Die Doku folgt dem gebürtigen Kerpener über das fatale Todeswochenende hinaus durch den Rest der Saison samt den Disqualifikationen, Sperren, „Schummel-Schumi“-Vorwürfe und medialen Vorverurteilungen bis hin zum unglaublichen Hype, den Schumachers Erfolge in Deutschland ausgelöst haben.
„Damals begann die deutschsprachige Ära in der Formel 1“, erinnert sich Hans Mahr, damals frischer Sportchef bei RTL, im „Krone“-Gespräch zurück, „er leistete mit dem kleinen Team Benetton Unglaubliches und hat den Sport gerettet.“ Schlüsselfiguren wie der damalige Benetton-Chef Flavio Briatore, Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone oder Schumachers damaliger Renningenieur Pat Symonds erinnern sich in teilweise emotionalen Gesprächen an das verrückte Jahr zurück.
„Schumacher ’94 – Die Geburt einer Legende“ fesselt nicht nur mit Originalaufnahmen und Zeitzeugenberichten, sondern ist vor allem ein emotionales Manifest über Einsatz, Liebe, Zusammenhalt und Hingabe. Oder wie Corinna sagt: „Mein Herz war immer dabei.“
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