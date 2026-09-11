Teenie-Drama erobert die Herzen im Sturm

Annie (Ella Rubin) ist am Boden zerstört, als sie die Absage für ihr Wirtschafts-Sommercamp bekommt – schließlich hätte das die Eintrittskarte zu ihrer Traumuni sein sollen. Ganz im Gegensatz zur Sommerplanung ihres akademisch weniger interessierten Bruders Connor (Keen Ruffalo), der sich ausschließlich der für ihn unaussprechlichen französischen Austauschstudentin Capucine verschrieben hat. Doch als plötzlich eine Anwältin an ihrer Tür in New York klopft und den zu diesem Zeitpunkt noch 17-jährigen Zwillingen eröffnet, dass sie von ihrem entfremdeten Großvater mütterlicherseits eine Insel in Kanada geerbt haben, kommt sowieso alles anders. Zum Leidwesen ihres Vaters Steven (Jay Duplass) beginnt Annie in der mysteriösen Vergangenheit ihrer längst verstorbenen Mutter zu graben, bis sie schließlich den Entschluss fasst, heimlich nach Sterling Point zu fliegen.