Hart kämpfen, keuchen und leiden fürs Glück

Sport ist schon seltsam. Auf der einen Seite Konzentration und Genuss, Durchatmen und Freude. Auf der anderen Seite schwitzende Gewinner und Verlierer zwischen Endorphinen und Depression“, sagt Klaus Mähring und lacht. Dabei stand der bekannte Analogfotograf und Leiter der Galerie „Dezentrale“ in Strem selbst im vergangenen Hochsommer bei 36 Grad auf dem Golfplatz. In der sengenden Sonne spukten ihm bei jedem Abschlag jedoch allerlei Fragen in seinem Kopf herum: Warum rennen sich Menschen bei dieser Affenhitze halb tot? Ist körperliche Ertüchtigung bei tropischen Temperaturen überhaupt gesund? Wo endet der Spaß und wo beginnt der K(r)ampf? Und überhaupt: Was soll das Ganze hier?