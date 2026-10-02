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„Summergames“

Hart kämpfen, keuchen und leiden fürs Glück

Burgenland
02.10.2026 09:00
Manche von uns quälten sich im Sommer laufend über den heißen Asphalt, andere standen bei der ...
Manche von uns quälten sich im Sommer laufend über den heißen Asphalt, andere standen bei der Affenhitze am Golfplatz. Und was taten Sie so?(Bild: Klaus Mähring)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Zwischen Spaß, Schweiß und Selbstzweifeln: Klaus Mährings neue Fotoausstellung „Summergames“ befasst sich mit dem Scheitern und der komischen Seite des Sports. 

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Sport ist schon seltsam. Auf der einen Seite Konzentration und Genuss, Durchatmen und Freude. Auf der anderen Seite schwitzende Gewinner und Verlierer zwischen Endorphinen und Depression“, sagt Klaus Mähring und lacht. Dabei stand der bekannte Analogfotograf und Leiter der Galerie „Dezentrale“ in Strem selbst im vergangenen Hochsommer bei 36 Grad auf dem Golfplatz. In der sengenden Sonne spukten ihm bei jedem Abschlag jedoch allerlei Fragen in seinem Kopf herum: Warum rennen sich Menschen bei dieser Affenhitze halb tot? Ist körperliche Ertüchtigung bei tropischen Temperaturen überhaupt gesund? Wo endet der Spaß und wo beginnt der K(r)ampf? Und überhaupt: Was soll das Ganze hier?

Bilder über das Phänomen Sport
Geplagt von Flow-Gefühlen und Verzweiflung sowie Swing und Schweiß, inspirierte dieser innere Monolog am Green den Südburgenländer schließlich dazu, in seiner analogen Trickkiste zu wühlen und Bilder zu erschaffen, die das Phänomen Sport beleuchten. Auf den ersten Blick stellen die Aufnahmen ihn als schön, motivierend und anregend dar. Doch beim genauen Hinschauen erkennt man den Witz dahinter.

„Lieber miteinander als gegeneinander“
„Auch ich bin gewissen Sportarten verfallen, zeige Ehrgeiz und Frust und bin getrieben von Erfolgserlebnissen und noch mehr von der Freude. Doch Keuchen, Transpirieren und Kämpfen ist nicht so meins! Ich sportle lieber miteinander als gegeneinander“, sagt der Künstler. „In einer Gesellschaft, die eh schon am Leistungsdruck erstickt“, wolle er sich weder mit anderen messen noch Erster sein, sondern halte es lieber mit dem griechischen Philosophen Diogenes von Sinope. Der meinte nämlich einst: „Sport ist von Nutzen, bis deine Wangen sich röten. Danach ist er schädlich und zerstört den Verstand.“

Wer Mährings skurrile Beobachtungen durch die Kameralinse auf sich wirken lassen möchte, hat heute Abend um 17 Uhr bei der Vernissage seiner neuen Ausstellung „Summergames“ Gelegenheit dazu. Zu sehen ist die Werkschau, die bis 25. Oktober läuft, auch morgen im Rahmen der Langen Nacht der Museen. 

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