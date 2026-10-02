Letzter Asylantrag vor fast genau drei Monaten

„Aufgriffe auf dem Tiefstand“

Der Zustrom ist versiegt, Schlepper machen im Osten einen weiten Bogen um Österreich. Sind in den ersten sieben Tagen dieses Jahres zehn Migranten über die Grenze marschiert, waren es in den beiden darauffolgenden Wochen jeweils nur zwei. Lediglich Ende Jänner und Mitte Februar stachen zwei Wochen mit je mehr als 20 Flüchtlingen hervor. „Die Aufgriffe im Burgenland sind auf dem Tiefstand“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Seine positive Bilanz bestätigen aktuelle Zahlen: In den letzten September-Wochen wurden nur vereinzelt Aufgriffe gemeldet.