Doskozil rechnet nicht mit Personal-Entscheidung

Marterbauer habe sich bereits selbst geäußert, und dazu wolle er nichts sagen. Ihm geht es auch nicht nur um Personen, sondern um Inhalte und Positionierungen. Als Beispiel nannte er die Gesundheitspolitik – der eigentliche Anlass der Pressekonferenz in Oberwart –, denn hier werde das Burgenland von der eigenen Partei auf Bundesebene blockiert. Dies zeige, dass die SPÖ nicht konsistent sei bei Themen, die die Menschen berühren, betonte Doskozil.