Adrian Kubat (SPÖ) neuer Stadtchef in Pinkafeld

Auch St. Martin an der Raab hat neuen Ortschef

Einen weiteren Wechsel an der Spitze der Gemeinde gab es auch in St. Martin an der Raab. Dort wurde Johann Holzmann zum Nachfolger von Bürgermeister Franz Josef Kern (SPÖ) gewählt. Der 64-Jährige sorgt damit für ein Novum im Burgenland. Er wurde nämlich als erster Nicht-Gemeinderat als Bürgermeister gewählt. In der Abstimmung setzte er sich mit 12:9 Stimmen gegen seinen Gegenkandidaten Siegfried Niederer (ÖVP) durch.