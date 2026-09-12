Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit um Bewilligung

Herzchirurgie Oberwart: Bedarf höher als erwartet

Burgenland
12.09.2026 04:59
Klinik Oberwart: Ein Urteil zur Herzchirurgie steht noch aus.
Klinik Oberwart: Ein Urteil zur Herzchirurgie steht noch aus.(Bild: Gesundheit Burgenland/Muik)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Das Land Burgenland sieht sich durch den laufenden Betrieb bei der Oberwarter Herzchirurgie bestätigt, der Bedarf liege sogar teilweise über den Erwartungen. Der Bund hält Oberwart dennoch für nicht notwendig. Für Patienten ändert sich vorerst nichts. Teure Folgen könnte allerdings das Urteil des Landesverwaltungsgerichtshofes haben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Herzchirurgie in der Klinik Oberwart ist seit Frühjahr in Betrieb, doch der Bund bekämpft weiterhin ihre Bewilligung. Das Gesundheitsministerium hat gegen den Bescheid des Landes Beschwerde erhoben, mittlerweile hat die Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht stattgefunden. Die Entscheidung steht noch aus. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ließ allerdings schon mehrfach keinen Zweifel daran, wie er die Zukunft der Abteilung sieht: „Die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertretern nicht mehr geben.“

Land spricht von höherem Bedarf als erwartet
Bestätigt sieht sich das Land mittlerweile auch durch den laufenden Betrieb. Der Bedarf liege teilweise sogar über den ursprünglichen Erwartungen, heißt es aus Doskozils Büro. Am eingeschlagenen Weg und an der Versorgung der Patienten werde daher „nicht gerüttelt“. In kurzer Zeit habe sich zudem ein eingespieltes medizinisches Team etabliert. „Es geht um eine sichere und verlässliche Versorgung der Menschen.“

Zitat Icon

Dass die zusätzlichen herzchirurgischen Kapazitäten notwendig sind, zeigt der laufende Betrieb in Oberwart. 

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Bild: APA/HANS KLAUS TECHT

Ausgerechnet beim Bedarf gehen die Meinungen zwischen Bund und Land aber weiterhin weit auseinander. Das geht aus der Antwort von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) auf eine parlamentarische Anfrage der FPÖ hervor. Demnach sieht das Ministerium weiterhin keinen zusätzlichen Bedarf für einen herzchirurgischen Standort in Oberwart. Laut Versorgungsplanung wird das Nordburgenland von Wien, der Süden von Graz mitversorgt.

Auch das aktuelle Monitoring gebe keinen Anlass, daran etwas zu ändern. Welche rechtlichen und fachlichen Argumente der Bund im Verfahren konkret ins Treffen führt, blieb mit dem Verweis auf das laufende Verfahren offen.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Hans Peter Doskzil (SPÖ) setzte die Herzchirurgie an der Klinik Oberwart gegen ...
Krone Plus Logo
Gegen jeden Widerstand
Herzchirurgie: Das steckt hinter dem Alleingang
25.04.2026
Klinik Oberwart
Ex-ÖVP-Ministerin stärkt Herzchirurgie den Rücken
24.06.2026

Keine Auswirkungen auf Patientenbetrieb
Auf den laufenden Betrieb hat der Rechtsstreit aktuell keine Auswirkungen. Die Ministerin hält in ihrer Anfragebeantwortung fest, dass die Herzchirurgie auf Grundlage eines „aktuell aufrechten Bescheids“ betrieben wird. Auch beim Bundesanteil an der Finanzierung gebe es derzeit keinen Grund für Konsequenzen. Rechtliche Zulässigkeit, Finanzierung und bundesweite Versorgungsplanung seien allerdings getrennt voneinander zu beurteilen.

Bund: Urteil könnte teure Folgen für das Land haben
Anders könnte die Rechnung nach dem Urteil aussehen. Sollte es zu einer Rückabwicklung kommen, könnte es für das Land teuer werden. Demnach müsste der Träger für allfällige Kosten aufkommen, Bund und Sozialversicherung würden nicht haften, sagt Schumann. Wie hoch die Rechnung ausfallen könnte, sei allerdings derzeit nicht seriös abzuschätzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
12.09.2026 04:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 22°
Symbol heiter
Güssing
9° / 22°
Symbol heiter
Mattersburg
9° / 22°
Symbol heiter
Neusiedl am See
10° / 22°
Symbol heiter
Oberpullendorf
10° / 22°
Symbol heiter

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
148.090 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.563 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
127.326 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Burgenland
Ofner in Sevilla out
US Open: Thilo Behrmann verpasst Junioren-Finale
Pilotprojekt startet
KI hilft Arbeitsuchenden bei der Bewerbung
Keine Entscheidung
Asbest-Krimi: Warum die Behörde so lange braucht
Vor Wahl
Debatte um Verladestation in Deutschkreutz
Angerhof Tschida
Das Dutzend voll gemacht: Zum 12. Mal Süßweinpapst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf