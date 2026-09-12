Herzchirurgie Oberwart: Bedarf höher als erwartet

Keine Auswirkungen auf Patientenbetrieb

Auf den laufenden Betrieb hat der Rechtsstreit aktuell keine Auswirkungen. Die Ministerin hält in ihrer Anfragebeantwortung fest, dass die Herzchirurgie auf Grundlage eines „aktuell aufrechten Bescheids“ betrieben wird. Auch beim Bundesanteil an der Finanzierung gebe es derzeit keinen Grund für Konsequenzen. Rechtliche Zulässigkeit, Finanzierung und bundesweite Versorgungsplanung seien allerdings getrennt voneinander zu beurteilen.

Bund: Urteil könnte teure Folgen für das Land haben

Anders könnte die Rechnung nach dem Urteil aussehen. Sollte es zu einer Rückabwicklung kommen, könnte es für das Land teuer werden. Demnach müsste der Träger für allfällige Kosten aufkommen, Bund und Sozialversicherung würden nicht haften, sagt Schumann. Wie hoch die Rechnung ausfallen könnte, sei allerdings derzeit nicht seriös abzuschätzen.