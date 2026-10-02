Einfamilienhaus im Burgenland stand in Vollbrand

Gegen 02.15 Uhr wurde die Feuerwehr Klingenbach im Burgenland zu einem Brandeinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Florianis stand das Gebäude bereits lichterloh in Vollbrand. Der Bewohner des Hauses konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten.
Ein Einfamilienhaus in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist in der Nacht auf Freitag in Vollbrand gestanden. Fünf Feuerwehren mussten mit rund 90 Mitgliedern ausrücken, um die Flammen unter Kontrolle bringen zu können.
Bewohner konnte sich selbst befreien
Drei Gasflaschen, die sich im Gebäude befanden, wurden von den Einsatzkräften geborgen. Der Bewohner konnte sich selbst rechtzeitig ins Freie retten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Gezielter Einsatz
Der Löschangriff wurde unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren und den gezielten Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindert werden. Der Einsatz dauerte fast fünf Stunden. Gegen 7 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Rettung an Ort und Stelle.
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