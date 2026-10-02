Einfamilienhaus im Burgenland stand in Vollbrand

Gezielter Einsatz

Der Löschangriff wurde unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren und den gezielten Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Gebäude verhindert werden. Der Einsatz dauerte fast fünf Stunden. Gegen 7 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Rettung an Ort und Stelle.