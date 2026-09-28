Herzchirurgie läuft auch ohne Bewilligung weiter

„An Versorgung wird nicht gerüttelt“

Bereits im Vorfeld hatte Doskozil angekündigt, alle notwendigen rechtlichen Schritte für den Erhalt der Abteilung setzen zu wollen. Und dabei bleibt es auch: „An der Versorgung wird nicht gerüttelt“, betonte der Landeschef. Die Herzchirurgie werde unverändert weitergeführt. Das LVwG-Erkenntnis stelle die Abteilung als solche nicht infrage. Die Gesundheit Burgenland werde umgehend außerordentliche Revision einlegen und aufschiebende Wirkung beantragen.