Zweites Todesopfer nach Messerangriff an Schule

Der mutmaßliche Angreifer, nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR selbst ein Schüler der achten Klasse, war kurz nach der Tat von einer Polizeistreife festgenommen worden. Er hatte am Dienstagvormittag während der Unterrichtszeit mit einem Messer auf Lehrerinnen und Mitschüler der Volksschule in der kleinen Gemeinde Staskov im Norden der Slowakei eingestochen.