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Slowakei unter Schock

Zweites Todesopfer nach Messerangriff an Schule

Ausland
01.10.2026 19:42
Die Bluttat hat Entsetzen in der Slowakei ausgelöst. Im Parlament wurde eine Schweigeminute ...
Die Bluttat hat Entsetzen in der Slowakei ausgelöst. Im Parlament wurde eine Schweigeminute abgehalten.(Bild: AFP/TA3)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Tage nach einem Messeangriff in einer Volks- und Mittelschule in der Slowakei ist nun ein zweites Opfer gestorben. „Leider ist es trotz enormer Bemühungen der Ärzte nicht gelungen, das Leben des jungen Mädchens zu retten“, teilte Parlamentspräsident Richard Rasi am Donnerstag während einer Plenarsitzung in Bratislava mit.

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„Ich denke, dass niemand von uns sich das Leid vorstellen kann, das ihre Eltern nun durchleben“, so Rasi weiter. Die Parlamentsdebatte wurde für eine Trauerminute unterbrochen. Generalstaatsanwalt Maros Zilinka und Bildungsminister Tomas Drucker informierten in ihren Trauerbekundungen auf Facebook, dass das Opfer ein 13-jähriges Mädchen namens Nela sei.

Schüler ging plötzlich auf Lehrerinnen und Kinder los
Zuvor hatte es keine offiziellen Angaben zur Schülerin gegeben. Die slowakische Polizei informiert über die Identität minderjähriger Opfer grundsätzlich nicht, solange sie nicht das Einverständnis der Eltern hat.

Der mutmaßliche Angreifer, nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR selbst ein Schüler der achten Klasse, war kurz nach der Tat von einer Polizeistreife festgenommen worden. Er hatte am Dienstagvormittag während der Unterrichtszeit mit einem Messer auf Lehrerinnen und Mitschüler der Volksschule in der kleinen Gemeinde Staskov im Norden der Slowakei eingestochen.

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44-jährige Lehrerin außer Lebensgefahr
Eine 61 Jahre alte Lehrerin war daraufhin ihren Verletzungen erlegen. Das schwer verletzte Mädchen wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Eine weitere, 44 Jahre alte Lehrerin erlitt Stichverletzungen im Brustbereich. Sie kam ebenfalls in eine Klinik. Sie sei außer Lebensgefahr, hieß es später.

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