Vielversprechender Straka-Start in Schottland!

Übersteht er den Cut?

Am Freitag spielt Straka in Kingsbarn, ehe er am Samstag auf dem Old Course in St. Andrews abschlägt, wo auch der Final-Tag der besten 60 nach dem Cut ausgetragen wird. In der Pro-Am-Wertung rangieren Straka und sein Zwillingsbruder Sam nach dem ersten Tag außerhalb der Top-80. Nur die besten 20 Paare nach drei Runden überstehen den Cut.