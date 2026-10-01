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Vielversprechender Straka-Start in Schottland!

Sport-Mix
01.10.2026 19:14
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/KEVIN C. COX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Golf-Profi Sepp Straka hat anlässlich seiner Premiere bei der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland eine vielversprechende erste Runde gespielt!

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Der 33-Jährige absolvierte den ersten der drei Kurse vor dem Cut in Carnoustie am Donnerstag mit 68 Schlägen vier unter Par. Damit reihte er sich auf dem geteilten zwölften Platz des hochkarätig besetzten Traditionsturniers der DP-World-Tour ein. Das Führungsduo Michael Stewart und Jack Buchanan lag bei sieben unter Par.

Übersteht er den Cut?
Am Freitag spielt Straka in Kingsbarn, ehe er am Samstag auf dem Old Course in St. Andrews abschlägt, wo auch der Final-Tag der besten 60 nach dem Cut ausgetragen wird. In der Pro-Am-Wertung rangieren Straka und sein Zwillingsbruder Sam nach dem ersten Tag außerhalb der Top-80. Nur die besten 20 Paare nach drei Runden überstehen den Cut.

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