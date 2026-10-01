„Fall Negreira“ – UEFA prüft Real-Beschwerde

Real erklärte, dass die eingereichte Beschwerde „umfangreiche Unterlagen und Belege zu Sachverhalten von außerordentlicher Schwere, die die Integrität des Wettbewerbs und das Vertrauen in das Schiedsrichtersystem unmittelbar beeinträchtigen“ enthalte. Barcelona teilte mit, dass der Club allen Aufforderungen stets nachgekommen sei – und stellte klar, dass es sich um ein laufendes Verfahren handle.