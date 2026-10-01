Kärntner Ärztekammer will mehr Ausbildungsplätze

Erst kürzlich wurde die Dauer der Basisausbildung von Medizinern bundesweit von neun auf sechs Monate reduziert. Herr und Frau Doktor brauchen dank einer Novelle des Ärztegesetzes also künftig für die erste Phase ihrer Facharztausbildung nur noch sechs Monate. Die vermeintliche Idee dahinter: ÖVP, SPÖ und NEOS wollten nicht zuletzt die Wartezeiten auf Ausbildungsplätze verringern.