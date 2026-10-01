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Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Irland!

Fußball International
01.10.2026 19:34
Was ist heute gegen Irland drinnen für Florian Wiegele und Co.?
Was ist heute gegen Irland drinnen für Florian Wiegele und Co.?(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen Nations-League-Duell mit Irland den Erfolg sucht!

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Die Aufstellung:

Österreichs Fußball-Nationalteam will heute in Dublin den nächsten Schritt machen. Nach 3:1-Heimsiegen zum Auftakt der Nations League gegen Israel und Kosovo wartet im ersten Auswärtsspiel des Jahres abgesehen von der WM mit Irland eine gänzlich andere Aufgabe. Die Österreicher müssen sich vor allem auf ein physisches Spiel einstellen. „Wir brauchen wieder eine höhere Energie auf dem Platz als unser Gegner“, forderte Teamchef Rangnick.

„Wir hatten uns von vornherein vorgenommen, dass ...“
Nach der WM hatte Österreichs mit mehreren neuen Akteuren ausgestattete Truppe zu ihren alten Tugenden, allen voran Dynamik im Spiel gegen den Ball, zurückgefunden. Rangnick war alles andere als überrascht. „Wir hatten uns von vornherein vorgenommen, dass wir Austria 2.0 wieder auf den Platz bringen“, erklärte der 68-Jährige. „Die Mannschaft hat es über dreieinhalb Jahre – eigentlich bis auf die WM – immer gezeigt.“

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Das Energielevel von zuvor hatte man beim Turnier in Nordamerika nicht erreicht. Mehrere arrivierte Akteure – von Marko Arnautovic über David Alaba bis zu Marcel Sabitzer – standen beim Neustart danach zumindest vorerst nicht zur Verfügung. „Das Führungsspieler-Thema wird überschätzt. Es ist im heutigen Fußball überbewertet. Speziell bei der Spielweise, die wir an den Tag legen wollen, ist jeder Führungsspieler und muss Verantwortung übernehmen“, meinte Rangnick. „Die Jungs müssen sich untereinander coachen und füreinander da sein.“

2,05-Meter-Mann Wiegele im ÖFB-Tor
Mit Konrad Laimer wird eine Schlüsselkraft nach überstandenen Adduktorenproblemen in Dublin ihr Comeback geben – aber nicht von Beginn an. Es sei laut Rangnick im Vorfeld mit Bayern München und auch mit Laimer vereinbart worden, dass dieser „im Lauf der zweiten Hälfte reinkommen kann“, eine halbe Stunde Spielzeit hält der Teamchef für möglich. „Wenn das gut geht, dann ist er sicherlich auch am Sonntag von Beginn an ein Kandidat.“ Dann gastieren die Österreicher im letzten Spiel des aktuellen Länderspiel-Fensters im Kosovo.

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