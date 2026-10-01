Die Aufstellung: So startet ÖFB-Team gegen Irland!

2,05-Meter-Mann Wiegele im ÖFB-Tor

Mit Konrad Laimer wird eine Schlüsselkraft nach überstandenen Adduktorenproblemen in Dublin ihr Comeback geben – aber nicht von Beginn an. Es sei laut Rangnick im Vorfeld mit Bayern München und auch mit Laimer vereinbart worden, dass dieser „im Lauf der zweiten Hälfte reinkommen kann“, eine halbe Stunde Spielzeit hält der Teamchef für möglich. „Wenn das gut geht, dann ist er sicherlich auch am Sonntag von Beginn an ein Kandidat.“ Dann gastieren die Österreicher im letzten Spiel des aktuellen Länderspiel-Fensters im Kosovo.