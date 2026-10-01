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Mit 81 Jahren

„Benjamin Blümchen“-Sänger Michael Thilo gestorben

Stars & Society
01.10.2026 19:34
Benjamin Blümchen mit seiner österreichischen Erfinderin, Elfie Donnelly, im Jahr 2001.
Benjamin Blümchen mit seiner österreichischen Erfinderin, Elfie Donnelly, im Jahr 2001.(Bild: APA/Wolfgang Kumm/DPA)
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Von krone.at

Ein sprechender Elefant braucht natürlich auch ein eigenes Lied. Michael Thilo lieh dem Titelsong der Hörspielreihe „Benjamin Blümchen“ über Jahre seine Stimme. Wie nun bekannt wurde, ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben.

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Als Schlagersänger hatte er unter anderem mit dem Song „Barbara“ Erfolg. Generationen von Kindern dürften seine Stimme jedoch vor allem aus den Abenteuern des grauen Elefanten mit der roten Mütze kennen.

Titellied der Hörspielreihe
Von 1977 bis 1987 war Thilos Version des Titellieds in den ersten 57 Folgen der Hörspielreihe zu hören. Er sang das Stück und begleitete sich auf der Gitarre. Das Lied begann mit den Worten „Auf ‘ner schönen grünen Wiese“.

Sein Sohn sagte dem „Münchner Merkur“: „Ich stoße nach wie vor noch auf Musik von ihm, die ich noch nicht kannte und an der ich sehe, wie vielfältig er damals war.“ Bis 2009 soll Thilo dem Bericht zufolge noch auf der Bühne gestanden sein.

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