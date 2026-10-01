„Benjamin Blümchen“-Sänger Michael Thilo gestorben

Ein sprechender Elefant braucht natürlich auch ein eigenes Lied. Michael Thilo lieh dem Titelsong der Hörspielreihe „Benjamin Blümchen“ über Jahre seine Stimme. Wie nun bekannt wurde, ist der Sänger im Alter von 81 Jahren gestorben.
Als Schlagersänger hatte er unter anderem mit dem Song „Barbara“ Erfolg. Generationen von Kindern dürften seine Stimme jedoch vor allem aus den Abenteuern des grauen Elefanten mit der roten Mütze kennen.
Titellied der Hörspielreihe
Von 1977 bis 1987 war Thilos Version des Titellieds in den ersten 57 Folgen der Hörspielreihe zu hören. Er sang das Stück und begleitete sich auf der Gitarre. Das Lied begann mit den Worten „Auf ‘ner schönen grünen Wiese“.
Sein Sohn sagte dem „Münchner Merkur“: „Ich stoße nach wie vor noch auf Musik von ihm, die ich noch nicht kannte und an der ich sehe, wie vielfältig er damals war.“ Bis 2009 soll Thilo dem Bericht zufolge noch auf der Bühne gestanden sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.