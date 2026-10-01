US-Polizei drohte mit Swift-Songs in Dauerschleife

„Es gab überwältigende Unterstützung und Lacher von der Online-Gemeinschaft dafür, denn die meisten Menschen lieben ihre Musik oder eben nicht, und wir haben uns entschieden, damit ein bisschen Spaß zu haben. Es gab auch ein paar Profile auf X, die Taylor-Fans sind und sich bei uns beschwert haben, und wir sind froh, von beiden Seiten zu hören.“