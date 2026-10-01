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„Bei Festnahme ...“

US-Polizei drohte mit Swift-Songs in Dauerschleife

Society International
01.10.2026 20:04
Ein Scherz der Polizeibehörde in North Carolina brachte einen Shitstorm ein.
Ein Scherz der Polizeibehörde in North Carolina brachte einen Shitstorm ein.(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einem Taylor-Swift-Scherz hat eine Polizeibehörde im US-Bundesstaat North Carolina sich mächtig Ärger eingehandelt. „Alle, die heute festgenommen werden, müssen die neuen Songs von Taylor Swift in Dauerschleife hören“, teilte die Polizei von Greensboro am Donnerstag beim Online-Portal X mit. Nicht nur die Fans der Sängerin reagierten erbost. 

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Tausende Kommentare folgten auf das Posting, viele von verärgerten Fans von Taylor Swift. „Ihr fühlt euch offenbar in eurer Rolle als A****löcher wohl. Wie wärs mit etwas Professionalität?“, schrieb eine Userin. „Ok, ich bin schuldig wie nur was, bitte verhaftet mich“, amüsierte sich hingegen eine ausgewiesene „Swiftie“, wie sich die Fans der Musikerin selbst nennen. 

Die Polizeibehörde entschuldigte sich später dafür, einen derartigen Wirbel ausgelöst zu haben: „Bitte hört weiter ,The Life of a Showgirl‘“, postete man schließlich. 

Pop-Superstar Swift hatte vor wenigen Tagen mehrere neue Songs herausgebracht, die als eine Art Zusatz zu ihrem jüngsten Album „The Life of a Showgirl“ veröffentlicht wurden.

Polizeisprecher: „Probieren unterschiedliche Dinge aus“
„Wir probieren hier immer unterschiedliche Dinge aus, um unsere lokale und erweiterte Gemeinschaft einzubinden, um zu zeigen, dass wir mehr sind als nur eine Regierungsbehörde; wir sind Menschen, die dieselben Geschichten und dieselben Trends verfolgen und wir haben Spaß, wenn das möglich ist“, sagte ein Sprecher der Polizeibehörde.

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„Es gab überwältigende Unterstützung und Lacher von der Online-Gemeinschaft dafür, denn die meisten Menschen lieben ihre Musik oder eben nicht, und wir haben uns entschieden, damit ein bisschen Spaß zu haben. Es gab auch ein paar Profile auf X, die Taylor-Fans sind und sich bei uns beschwert haben, und wir sind froh, von beiden Seiten zu hören.“

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