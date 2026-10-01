Sorger wird Leobersdorfs neuer Bürgermeister

Wahlausgang war spannend bis zum Schluss

Die Wahl war deshalb so spannend, weil beide Parteien der Kandidaten über jeweils elf Stimmen im Gemeinderat verfügen. Ausschlaggebend hierfür waren nun die sieben übrigen Stimmen von SPÖ (3), FPÖ (3) und ÖVP (1). ÖVP-Mandatar Peter Bosetzky gab jedoch schon vor der Wahl bekannt, dass er seine Stimme Sorger geben werde.