Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurswechsel gelungen

Sorger wird Leobersdorfs neuer Bürgermeister

Niederösterreich
01.10.2026 19:57
Freudensprung ins Rathaus. Harald Sorger erhielt um drei Stimmen mehr als Hermann Weiszbart, der ...
Freudensprung ins Rathaus. Harald Sorger erhielt um drei Stimmen mehr als Hermann Weiszbart, der Ramharters Wunschkandidat war.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die Wahl ist geschlagen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Leobersdorfs Bürgermeister Andreas Ramharter wurde am Donnerstagabend Harald Sorger von der oppositionellen „Liste Leobersdorf JETZT“ zum neuen Ortschef der Marktgemeinde gewählt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Und das Ergebnis war gar nicht so knapp wie erwartet: Sorger erhielt 15 Stimmen, Ramharters Wunschkandidat Hermann Weiszbart von der „Liste Zukunft Leobersdorf“ (LZL) bekam zwölf der 28 anwesenden Mandatare. Eine Stimme war ungültig.

Wer ist Harald Sorger von „Leobersdorf JETZT“?
Harald Sorger ist bei Weitem kein Unbekannter in Leobersdorf. Der 51-Jährige zog bereits 1995 im Alter von 19 Jahren in den Gemeinderat ein – damals noch bei der „Liste Zukunft Leobersdorf“. Unter Ramharter war er sogar von 2012 bis 2020 Vizebürgermeister.

Harald Sorger (2.v.r.) 1995 als jüngster Gemeinderat Österreichs – damals war er 19 Jahre alt.
Harald Sorger (2.v.r.) 1995 als jüngster Gemeinderat Österreichs – damals war er 19 Jahre alt.(Bild: ZVG Privat)
19 Jahre später gründete er gemeinsam mit Reinhard Dungl und Christian Husar die „Liste ...
19 Jahre später gründete er gemeinsam mit Reinhard Dungl und Christian Husar die „Liste Leobersdorf JETZT“. Bei der Gemeinderatswahl 2025 erhielten sie auf Anhieb elf Mandate – gleich viel wie die Bürgermeisterpartei von Andreas Ramharter.(Bild: Doris Seebacher)

2020 kehrte er der Politik den Rücken. „Aus persönlichen Gründen“, wie er damals angab. Erst im Oktober 2024 gründete er die „Liste Leobersdorf JETZT“, die bei den Gemeinderatswahlen 2025 auf Anhieb elf Mandate erlangte.

Sorger ist PR-Berater, Liegenschaftsverwalter, verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Neben seiner Reiselust – er ist großer Schottlandfan – ist er auch noch leidenschaftlicher Marathonläufer.

Wahlausgang war spannend bis zum Schluss
Die Wahl war deshalb so spannend, weil beide Parteien der Kandidaten über jeweils elf Stimmen im Gemeinderat verfügen. Ausschlaggebend hierfür waren nun die sieben übrigen Stimmen von SPÖ (3), FPÖ (3) und ÖVP (1). ÖVP-Mandatar Peter Bosetzky gab jedoch schon vor der Wahl bekannt, dass er seine Stimme Sorger geben werde.

Sorger nahm das Ergebnis mit großer Demut entgegen. „Ich weiß, ich werde Fehler machen, aber ich werde ein Bürgermeister für alle sein“, verspricht er sichtlich gerührt.

Lesen Sie auch:
Hermann Weiszbart (li.) ist Ramharters Wunschnachfolger, Vizebürgermeister   Christian Pajer ...
Wer folgt Ramharter?
Bürgermeisterkandidaten bringen sich in Stellung
26.09.2026
Bald in Politpension?
Warum der Bürgermeister jetzt das Handtuch wirft
13.09.2026
Wirbel in Leobersdorf
Nach Bereicherungsvorwurf nun doch keine Umwidmung
21.07.2026

Ramharter hatte sein Amt als Bürgermeister nach 14 Jahren mit 23. September zurückgelegt – mit der Begründung, er wolle sich verstärkt seiner Familie widmen. In den letzten Jahren war er wegen diverser Grundstücksdeals immer wieder in Kritik geraten.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.10.2026 19:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
128.367 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
112.450 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
87.038 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1685 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1383 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
949 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf