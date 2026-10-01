Sänger Johnny Logan lernte Graz neu kennen

Und mit dieser Meinung ist er keineswegs alleine. Der Intendant des ORF-Landesstudio Steiermark Gerhard Koch war damals maßgeblich an der Entstehung der Aufzeichnung beteiligt. Nun geht er bald in Pension und übergibt seinen Posten an Sigrid Hroch mit einem Wunsch: „Ich hoffe, dass es diese Sendung auch in Zukunft geben wird.“ Nicht zuletzt, weil sie jedes Jahr ein Hotspot ist, zu dem auch internationale Stars anreisen, wie heuer Johnny Logan.