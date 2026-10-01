Zeilers vergebliche Müh, oder: SPÖ nicht zu retten

Als ich noch ein Ganzjungredakteur war, fasste ich den Mut, den Außenminister und späteren Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger zu fragen: „Sagen Sie mir, weshalb verhalten sich Staaten so, wie sie sich verhalten?“ Der geduldige Herr mit großen Lehrerqualitäten holte aus: „Das müssen Sie so verstehen wie den Lebenszyklus eines Menschen: Staaten entstehen, wachsen heran, gewinnen Stärke, streiten, manche kommen vom richtigen Weg ab, werden alt und schwach und sterben.“