Roter Oktober | Roter Sonntag

Roter Sonntag. Seit Zeiler sein Interesse an der Parteiobmannschaft bekundet hat, passiert viel in der SPÖ – auch wenn es allen einigermaßen gelingt, das nicht allzu laut nach außen dringen zu lassen. Einerseits fehlen nach wie vor die großen öffentlichen Bekenntnisse zu Zeiler, genauso aber zum amtierenden Parteichef. Der Beschluss der Landesparteileitung in Kärnten, wo die SPÖ mit Daniel Fellner immerhin noch den Landeshauptmann stellt, brachte Bewegung – die Forderung nach einer Sitzung der Landesparteichefs fand breite Zustimmung. So ging Babler am Mittwoch in die Offensive und lädt für den Sonntag die Landesparteiobleute nach Wien zur „Koordinierung“ ein. Bei diesem „Roten Sonntag“ soll sich klären: Bleibt Babler? Kommt Zeiler? Es wäre keine Überraschung, wenn am Ende Marterbauer herauskommt.