Steirischer SPÖ-Chef: „Unwürdiges Schauspiel“

Max Lercher selbst ließ sich vorerst nicht in die Karten schauen, gilt aber bekanntermaßen als Kritiker des Bundes-Obmanns. Nur so viel: Es brauche einen „klaren, schnellen Prozess“, am besten bereits am Sonntag eine Entscheidung. „Fest steht, es gibt eine Kandidatur, und die wird bleiben. Insgesamt ist es aber ein unwürdiges Schauspiel, das wir nicht zum ersten Mal abliefern.“