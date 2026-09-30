Warum die FPÖ im Netz einen klaren Vorteil hat

TikTok, Instagram und Co. sind längst Teil des politischen Wettbewerbs. Parteien kämpfen um Aufmerksamkeit, Reichweite und den direkten Draht zu den Wählern. Doch wie viel Einfluss haben soziale Medien tatsächlich auf politische Entscheidungen? Kommunikationswissenschaftler Jakob-Moritz Eberl erklärt in „Brennpunkt Medien“ mit Jana Pasching, warum vor allem Emotionen und Empörung im Algorithmus eine große Rolle spielen, warum die FPÖ besonders früh auf Social Media gesetzt hat und eigene Kanäle aufbaut – und warum das den Journalismus vor neue Herausforderungen stellt.