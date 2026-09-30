Handys sind jetzt auch im Kindergarten angekommen

Trendumkehr zu Schulen

Das Projekt stößt nicht nur auf Zustimmung. Eltern sind in Sorge und verweisen auf die Entwicklungen in anderen Bildungseinrichtungen: „In den Schulen verbietet man die Handys, aber im Kindergarten will man sie jetzt einführen“, wird auch Kritik laut. „Digitale Medien sind aus dem Alltag der Kinder heute nicht mehr wegzudenken“, hält Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dagegen.