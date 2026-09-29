So „cool“ feiert Kanzler Spritpreisbremse im Netz

Ob die Sonne auch für alle übrigen Österreicher scheint und die von den Regierungsparteien prognostizierte Entlastung durch die Spritpreisbremse wirklich spürbar wird, wird sich aber erst zeigen. Was meinen Sie: Finden Sie die Aktion des Kanzlers gelungen? Hat die Regierung bei der Spritpreisbremse den richtigen Durchblick? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und hinterlassen Sie uns – am Storyende unten – gerne einen Kommentar.