So „cool“ feiert Kanzler Spritpreisbremse im Netz

Der Bundeskanzler mit lässiger Sonnenbrille: Nein, der ÖVP-Chef gönnt sich keinen verspäteten Urlaub, sondern feiert so die am Montag im Parlament beschlossene Spritpreisbremse. In mehreren Bildercollagen möchte er offenbar sichergehen, dass die Bürger diese Errungenschaft der Dreierkoalition schon registriert haben. Eine gelungene PR-Aktion? Was meinen Sie?
„Die Spritpreisbremse wurde heute beschlossen und das heißt, dass Tanken ab Oktober um 12 Cent pro Liter günstiger wird. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern macht das 6 Euro“, jubelt Stocker auf seinem Facebook-Kanal.
„Just checking, ob du ...“
Zu sehen ist der Kanzler dabei mit lässiger Sonnenbrille, im Hintergrund scheint die Sonne. Unter dem Titel „Just checking“ („Ich schaue nur nach“) will der Kanzler positive Stimmung verbreiten und auf die finanzielle Entlastung der Spritpreispreise hinweisen. Beispiel: „Just checking, ob du auch findest, dass wir alle wieder zukunftsfroher sein dürfen“, so der Text in einer der vier Bildcollagen (siehe Posting unten).
Ob die Sonne auch für alle übrigen Österreicher scheint und die von den Regierungsparteien prognostizierte Entlastung durch die Spritpreisbremse wirklich spürbar wird, wird sich aber erst zeigen. Was meinen Sie: Finden Sie die Aktion des Kanzlers gelungen? Hat die Regierung bei der Spritpreisbremse den richtigen Durchblick? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und hinterlassen Sie uns – am Storyende unten – gerne einen Kommentar.
Deutsche „Bild“ lobt Stocker
Lob für die Spritpreisbremse kommt jedenfalls aus unserem Nachbarland „Die Österreicher zahlen schon deutlich weniger als wir, jetzt wird’s noch günstiger: Dieser Kanzler zeigt uns, wie billiger tanken geht“, titelt etwa die „Bild“-Zeitung.
Dieses Lob wird von der ÖVP klarerweise wohlwollend zur Kenntnis genommen. „Die Spritpreisbremse ist ein richtiger Schritt im Kampf gegen die Inflation und für die Stärkung des Standorts – und das wird auch über Österreichs Grenzen hinaus wahrgenommen”, jubelt Klubobmann Ernst Gödl.
Er fügt hinzu: „Österreich geht mit seiner Entlastungspolitik den richtigen Weg. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten lassen wir die Menschen und unseren Standort nicht allein, sondern setzen eine wirksame und gegenfinanzierte Entlastungsmaßnahme um.“
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