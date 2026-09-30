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Koch, Putzmann, Masseur: Diddy lebt wie ein König!

Society International
30.09.2026 16:00
Ein eigenes Reinigungsteam, frisch gekochte Spezialmenüs, Massagen und sogar edler Cognac! ...
Ein eigenes Reinigungsteam, frisch gekochte Spezialmenüs, Massagen und sogar edler Cognac! US-Rap-Mogul Sean „Diddy“ Combs (56) soll selbst hinter Gefängnismauern auf seinen gewohnten Luxus nicht verzichten.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sean „Diddy“ Combs soll hinter Gittern ein Leben führen, von dem andere Häftlinge nur träumen können. Mit eigenem Koch, Putzdienst, chinesischen Massagen, Alkohol und Schmuggel-Handys lässt es sich offenbar auch im Gefängnis fürstlich leben.

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 Während er eine mehrjährige Haftstrafe absitzt, lässt sich der 56-Jährige angeblich von anderen Insassen bedienen und bezahlt dafür Tausende Dollar im Monat. 

„Reicher-Leute-Sch...“ hinter Gittern
Wie der US-Sender „NBC News“ unter Berufung auf vier ehemalige Mitinsassen berichtet, soll Combs im „Fort Dix“-Gefängnis im US-Bundesstaat New Jersey ein regelrechtes Luxusleben führen. Männer, die anonym bleiben wollten, schilderten erstaunliche Zustände. „Das ist nicht irgendein normaler Scheiß, den man im Gefängnis erlebt. Das ist reicher-Leute-Scheiß“, berichtete einer von ihnen. „Es sieht verrückt aus, aber es ist eben Diddy.“

Der einstige Hip-Hop-Mogul bekomme Geld von draußen geschickt, wird berichtet, dass er dann für „Dienstpersonal“ verwendet. Jemand putzt angeblich die Toiletten und Duschen, bevor Combs sie benutzt. Andere machen sein Bett, waschen seine Wäsche und sorgen dafür, dass seine Zelle immer hübsch sauber bleibt. Ein Mitgefangener soll ihm sogar chinesische Massagen verpassen.

Rapper P Diddy soll es im Gefängnis an nichts fehlen.
Rapper P Diddy soll es im Gefängnis an nichts fehlen.(Bild: AP/Mark Von Holden)

Auch beim Essen lässt es sich der 56-Jährige offenbar gut gehen. Andere Häftlinge bereiten für ihn auf improvisierten Kochplatten spezielle Mahlzeiten zu. Auf dem Speiseplan stehen demnach unter anderem Curry-Hühnchen, Pizza und Empanadas, gefüllte Teigtaschen aus Lateinamerika.

Doch selbst der beste Koch dürfte irgendwann genug haben. „Nach einer Weile hatte ich keine Lust mehr zu kochen“, erzählte ein ehemaliger Mitinsasse. Schließlich habe Diddy begonnen, sich von jamaikanischen Häftlingen bekochen zu lassen.

Nacktfotos auf illegalen Mobiltelefonen
Combs soll außerdem Zugang zu illegal eingeschmuggelten Mobiltelefonen haben. Damit kann er offenbar trotz seiner Haft weiter im Internet surfen und sich auf Instagram umsehen.

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Besonders pikant sind die Behauptungen über den Inhalt seiner Nachrichten. Mehrere Quellen berichteten „NBC News“, dass der Rapper auf seinem Handy auch Nacktfotos und freizügige Aufnahmen einer früheren Freundin anschaue, die ihm diese angeblich schickt. Auch ein IPad wurde eingeschmuggelt, Alkohol sowieso. Ein Mitinsasse erklärte gegenüber „NBC News“: „Er ist Milliardär. Die Leute bewundern ihn. Geld bedeutet Macht, besonders hinter Gittern.“

Ein anderer Mitinsasse fasste die Zustände drastisch zusammen: „Man bekommt praktisch alles, außer einen Schlüssel für die Eingangstür und eine Frau.“ 

Im Juli 2025 wurde der Rapper wegen zweier Fälle von „Trafficking“ von Personen zur Ausübung von Prostitution schuldig gesprochen. Von den schwerwiegenderen Vorwürfen des Sexhandels durch Gewalt, Betrug oder Nötigung sowie der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde er hingegen freigesprochen. Bis Februar 2028 verbüßt er seine Gefängnisstrafe.

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