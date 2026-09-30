Koch, Putzmann, Masseur: Diddy lebt wie ein König!

Besonders pikant sind die Behauptungen über den Inhalt seiner Nachrichten. Mehrere Quellen berichteten „NBC News“, dass der Rapper auf seinem Handy auch Nacktfotos und freizügige Aufnahmen einer früheren Freundin anschaue, die ihm diese angeblich schickt. Auch ein IPad wurde eingeschmuggelt, Alkohol sowieso. Ein Mitinsasse erklärte gegenüber „NBC News“: „Er ist Milliardär. Die Leute bewundern ihn. Geld bedeutet Macht, besonders hinter Gittern.“