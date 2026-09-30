SO soll Mailands neuer Fußball-Tempel ausschauen!

Langsam wird’s echt konkret: Mailand bekommt ein neues Stadion für die beiden Spitzenklubs AC Milan und Inter! Das alte Giuseppe-Meazza-Stadion, im Volksmund auch „San Siro“ genannt, wird abgerissen und für rund 2,15 Milliarden Euro wird ein neuer Fußball-Tempel gebaut. Der wird ein bisschen kleiner ausfallen als die bisherige Arena, aber mit 71.500 Plätzen noch immer jede Menge Zuschauer fassen können …