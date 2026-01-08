Marvin & Ferry: „Erzählen unseren Enkeln davon“

Ein nicht zu unterschätzender Alltagsbegleiter ist der Alkohol. Essen und Trinken gibt es nach Wunsch und unbegrenzt in rauen Mengen. „Ich habe mir schon als 14-Jähriger gesagt, dass ich mal einen Job haben will, bei dem ich immer high sein kann. Deshalb wollte ich Rapper werden. Ich hatte auch einen normalen Büroberuf und mir geschworen, dass ich nie wieder in ein Arbeitsverhältnis gehe, in dem ich nüchtern sein muss“, so Ferry, „privat bin ich gerne nüchtern, kein Problem. Beruflich habe ich aber keine Lust darauf. So viele andere Leute arbeiten nüchtern und hassen es – darauf habe ich keinen Bock.“