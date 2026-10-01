Konzerte von Kanye West in Russland abgesagt

Die für Oktober geplanten Konzerte von Rapper Kanye West in Russland sind abgesagt worden. Die Auftritte am 10. und 11. Oktober in St. Petersburg können „nicht zu den vorgesehenen Terminen stattfinden“, wie der Veranstalter Say Agency am Mittwoch in Onlinenetzwerken mitteilte.
Fans sollen demnach den Ticketpreis erstattet bekommen. Einen Grund für die Absage nannten die Organisatoren nicht.
Mehrere Konzerte in Europa abgesagt
West wäre der größte internationale Star gewesen, der seit Beginn der russischen Militäroffensive gegen die Ukraine in Russland aufgetreten wäre. Zehntausende Fans kauften Tickets für die beiden Konzerte.
Der inzwischen unter dem Künstlernamen Ye auftretende West hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit antisemitischen Äußerungen Negativ-Schlagzeilen gemacht. Mehrere Konzerte des Rappers in europäischen Städten wurden abgesagt.
Kontroverse um Russland-Konzerte
Die angekündigten Shows in St. Petersburg hatten für kontroverse Diskussionen in Russland gesorgt. Mehrere russische Abgeordnete werteten diese als einen Sieg über „anti-russische Hysterie“. Kritiker verwiesen hingegen auf verherrlichende Äußerungen des Musikers über Adolf Hitler.
West hatte unter anderem 2025 einen Song mit dem Titel „Heil Hitler“ veröffentlicht. Zuletzt hatte der Rapper seine antisemitischen Äußerungen mit einer bipolaren Störung begründet und betont, er sei weder Nazi noch Antisemit.
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