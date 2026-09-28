Raiffeisen Burgenland errichtet neue Zentrale

„Wir bleiben am Standort, wir bleiben eigenständig und das auf lange Frist“, erklärte Generaldirektor-Stellvertreterin Eva Fugger. Der Neubau sei notwendig, weil Teile der bestehenden Zentrale aus den 50er-Jahren stammen und dringend sanierungsbedürftig seien. Dieser Standort wurde vor einem Jahr an die Landesimmobilien Burgenland verkauft. Wenn alles glattgeht, soll der Umzug an den Stadtrand Mitte 2030 erfolgen. Für die Raiffeisenlandesbank gibt es dann doppelt Grund zum Feiern: Zur neuen Zentrale kommt auch das 100-jährige Bestehen hinzu.