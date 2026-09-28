Neue Studie: Gute Noten für Energie-Kurs

Windkraft soll ausgebaut werden

Für einen weiteren Ausbau der Windkraft sprechen sich 80 Prozent der Burgenländer aus, im restlichen Österreich sind es 68 Prozent. Drei Viertel befürworten zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen. „Den Menschen ist der Ausbau erneuerbarer Energien wichtig, weil das für sie für Sicherheit und Unabhängigkeit steht“, erklärt Studienautorin Christina Matzka. Beim Strom zählt für viele auch die Herkunft. 72 Prozent legen Wert auf Energie direkt aus dem Burgenland, 81 Prozent auf erneuerbaren Strom aus Österreich. Mit ihrer Energieversorgung beschäftigen sich 62 Prozent sehr oder eher stark, zehn Prozentpunkte mehr als im restlichen Österreich.