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Große Zufriedenheit

Neue Studie: Gute Noten für Energie-Kurs

Burgenland
28.09.2026 17:00
Wind und Sonne sollen das Burgenland unabhängiger machen.
Wind und Sonne sollen das Burgenland unabhängiger machen.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Eine Studie zeigt große Zufriedenheit mit der Energieversorgung: Die Mehrheit befürwortet mehr Windkraft und Photovoltaik, zugleich wächst der Wunsch nach heimischem Strom und mehr Unabhängigkeit.

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Raus aus der Abhängigkeit von Öl und Gas: Bis 2030 soll das Burgenland ohne Energieimporte auskommen und auf eigenen Strom aus Wind und Sonne setzen. Eine neue Studie zeigt nun, wie die Bevölkerung über diesen Weg denkt. Für die von der Burgenland Energie in Auftrag gegebene Untersuchung wurden 1000 Burgenländer zu Energieversorgung und erneuerbarer Energie befragt, weitere 500 Personen aus den anderen Bundesländern dienten zum Vergleich. Der Landesenergieversorger sieht seinen bisherigen Kurs durch die Ergebnisse bestätigt.

Versorgung erhält gute Bewertung
94 Prozent der Burgenländer bewerten die Energieversorgung im Land als gut oder sehr gut. Unterschiede gibt es nach Alter und Region. „Je älter, desto zufriedener“, sagt Studienleiter Peter Filzmaier. Im Nordburgenland fallen die Werte höher aus als im Süden.

78 Prozent der Befragten beschreiben die Burgenland Energie als zuverlässig, 67 Prozent als umweltbewusst und 66 Prozent als kundenfreundlich. Alle drei Werte sind laut Filzmaier gegenüber der ersten Befragung vor drei Jahren gestiegen.

LH Doskozil, Studienautoren Matzka und Filzmaier, Burgenland Energie-CEO Sharma (r.) bei der ...
LH Doskozil, Studienautoren Matzka und Filzmaier, Burgenland Energie-CEO Sharma (r.) bei der Präsentation.(Bild: Carina Fenz)

Windkraft soll ausgebaut werden
Für einen weiteren Ausbau der Windkraft sprechen sich 80 Prozent der Burgenländer aus, im restlichen Österreich sind es 68 Prozent. Drei Viertel befürworten zusätzliche Photovoltaikanlagen auf Dächern und Freiflächen. „Den Menschen ist der Ausbau erneuerbarer Energien wichtig, weil das für sie für Sicherheit und Unabhängigkeit steht“, erklärt Studienautorin Christina Matzka. Beim Strom zählt für viele auch die Herkunft. 72 Prozent legen Wert auf Energie direkt aus dem Burgenland, 81 Prozent auf erneuerbaren Strom aus Österreich. Mit ihrer Energieversorgung beschäftigen sich 62 Prozent sehr oder eher stark, zehn Prozentpunkte mehr als im restlichen Österreich.

Energiegemeinschaften sind ebenfalls vielen Burgenländern ein Begriff. 74 Prozent kennen das Modell, im restlichen Österreich sind es 60 Prozent. 57 Prozent können sich eine Mitgliedschaft vorstellen oder sind bereits dabei. Niedrige Stromkosten nennen 73 Prozent als wichtigen Grund, Versorgungssicherheit 65 Prozent.

Viel mehr Leistung aus erneuerbarer Energie
Seit 2021 hat sich die Leistung aus erneuerbarer Energie mehr als verdoppelt. Waren es damals 470 Megawatt, sind es mittlerweile mit Windkraft, Photovoltaik und Speichern 1200 Megawatt. Burgenland-Energie-Chef Stephan Sharma sieht darin den eingeschlagenen Weg bestätigt.

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten hätten laut Sharma erneut gezeigt, wie abhängig die Energiepreise von internationalen Entwicklungen sind. Innerhalb von sechs Monaten sei der Gaspreis um 140 Prozent, der Strompreis an den internationalen Börsen um 240 Prozent gestiegen. Mit eigenem Wind- und Sonnenstrom wolle man diese Abhängigkeit verringern.

Fanclub hat bereits 70.000 Mitglieder
Beim „Fanclub Burgenland Energieunabhängig“ sind mittlerweile 70.000 Vertragspartner dabei, darunter 60 Gemeinden und mehr als 300 Unternehmen. Mit Strom aus dem Burgenland könne man den Mitgliedern einen Preis von zehn Cent pro Kilowattstunde und damit Preisstabilität garantieren, erklärt Sharma.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil fordert angesichts der hohen Energiepreise auch vom Bund längerfristige Maßnahmen. Die Spritpreisbremse für lediglich zwei Monate greife „viel zu kurz“. Statt kurzfristiger Entlastungen müssten die Energiepreise für Haushalte und Wirtschaft aus seiner Sicht dauerhaft gesenkt werden.

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