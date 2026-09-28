103 Millionen Euro: Wohin die Förderungen fließen

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Insgesamt 103,2 Millionen Euro an Fördermittel hat das Land im Vorjahr genehmigt, 4,5 Millionen Euro mehr als noch 2024. Drei Viertel davon – in Summe mehr als 86 Millionen Euro – kamen über Individualförderungen direkt natürlichen Personen zugute. Zu den finanzstärksten Maßnahmen zählten unter anderem „Raus aus Fossil“, die Errichtung von Eigenheimen, der Neubauzuschuss sowie der Wärmepreisdeckel.