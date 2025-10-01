Raika-Zentrale an die Landesholding verkauft

Unter der Hand waren die Pläne schon länger bekannt, jetzt ist es fix: Die Landesholding sichert sich das Gebäude der Raiffeisenlandesbank in Eisenstadt. Dem Kreditinstitut sind die Räumlichkeiten zu klein geworden, deswegen soll am Stadtrand – gerüchteweise in der Nähe von Bellaflora – neu gebaut werden.