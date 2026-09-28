Das Burgenland rüstet sich schon für die Rad-WM

Hinter die Kulissen blicken

Im exklusiven Rahmen der Roof-Top-Bar im Hotel Galántha in Eisenstadt gibt Ivan Basso am Mittwoch ab 15 Uhr interessante Einblicke in den Profiradsport und seine Teamarbeit. An seiner Seite Johannes Hessenberger, Landesrat Heinrich Dorner und Kurt Kaiser vom Burgenland-Tourismus. Weitere Ehrengäste werden erwartet. Die Anzahl der freien Plätze ist begrenzt. Über die „Krone“-Burgenland-Homepage auf Facebook werden fünfmal je zwei Tickets verlost.