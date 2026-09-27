Junge Fachkräfte glänzten für unser Bundesland

Erfolgreiche Medaillenjagd für die heimischen Fachkräfte bei den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai: 1400 Fachkräfte aus aller Welt haben in der vergangenen Woche bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Shanghai um Medaillen gekämpft, darunter auch acht Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratuliert den jungen Fachkräften zu beeindruckenden Teamleistung gegen starke internationale Konkurrenz: „Unsere Fachkräfte aus Oberösterreich haben bei den WorldSkills gezeigt, was in ihnen steckt: Leidenschaft, Präzision und der Wille, zu den Besten der Welt zu gehören. Hinter diesen Erfolgen stehen Betriebe, die Talente fördern, ihnen Chancen geben und damit Spitzenleistungen erst möglich machen“.