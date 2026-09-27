Junge Fachkräfte glänzten für unser Bundesland

Es ist ein „once in live“-Moment. Denn nur einmal im Leben dürfen Fachkräfte bei den „WorldSkills“ antreten, und das, ehe sie 23 Jahre alt sind. Oberösterreich stellte eines der größten Teams und holte auch zwei Medaillen von China nach Hause.
Erfolgreiche Medaillenjagd für die heimischen Fachkräfte bei den Berufsweltmeisterschaften in Shanghai: 1400 Fachkräfte aus aller Welt haben in der vergangenen Woche bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Shanghai um Medaillen gekämpft, darunter auch acht Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratuliert den jungen Fachkräften zu beeindruckenden Teamleistung gegen starke internationale Konkurrenz: „Unsere Fachkräfte aus Oberösterreich haben bei den WorldSkills gezeigt, was in ihnen steckt: Leidenschaft, Präzision und der Wille, zu den Besten der Welt zu gehören. Hinter diesen Erfolgen stehen Betriebe, die Talente fördern, ihnen Chancen geben und damit Spitzenleistungen erst möglich machen“.
Die Medaillenträger
Die heuer beste Platzierung aus oberösterreichischer Sicht schaffte Andreas Landl aus Wartberg an der Krems. Der Fliesenleger konnte sich den zweiten Platz sichern. Und über Bronze jubelte der ZimmererLuca Reitböck aus Taufkirchen an der Pram.
Neben zweimal Edelmetall wurden fünf weitere heimische Fachkräfte mit einer Medallion for Excellence ausgezeichnet und komplettierten das Ergebnis des Oberösterreich-Teams.
„Botschafter für Wirtschaftsstandort“
Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gratuliert dem Team Oberösterreich: „Mit ihrem starken internationalen Auftritt sind unsere jungen Spitzenkräfte überzeugende Botschafter für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.“
Medaillenkonto weiter aufgestockt
Mit den soeben zu Ende gegangenen Weltmeisterschaften bessert unser Bundesland auch sein Medaillenkonto weiter auf: Oberösterreich zählt im innerösterreichischen Vergleich zu den erfolgreichsten Bundesländern bei WorldSkills. In 35 Teilnahmen holten die heimischen Fachkräfte 20 Gold-, 16 Silber- und 19 Bronzemedaillen.
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