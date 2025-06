Weg zur Atombombe: So reichert man Uran an

408 Kilogramm zu 60 Prozent angereichertes Uran soll der Iran knapp vor dem amerikanischen Angriff auf die Atomanlagen des Landes in Sicherheit gebracht haben. Doch warum ist angereichertes Uran so wichtig, wie reichert man das Gestein an und welcher Grad der Anreicherung ist für eine Atomwaffe erforderlich? Krone+ begab sich auf Spurensuche.