Warum die Atom-Katastrophe Österreich so hart traf

Nach der Tschernobyl-Katastrophe im April 1986 gehört Österreich zu den vom radioaktiven „Fallout“ am stärksten belasteten Ländern in West- und Mitteleuropa. Weil es in den Tagen nach dem Reaktorunfall in Teilen unseres Landes heftig regnet, ist in diesen Gegenden die radioaktive Belastung speziell hoch. Die Strahlung zieht über Wien in Richtung Salzburg ins Land. Besonders das Salzkammergut, die Welser Heide und die Hohen Tauern sind stark betroffen, daneben die Niederen Tauern und Südostkärnten. Neben Cäsium-137 trifft auch radioaktives Jod-131 Österreich.