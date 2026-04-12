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40 Jahre Tschernobyl

Warum die Atom-Katastrophe Österreich so hart traf

Außenpolitik
12.04.2026 15:17
Österreich ist vom „Fallout“ des Super-GAUs besonders betroffen, landesweit wird 1986 gegen die ...
Österreich ist vom „Fallout“ des Super-GAUs besonders betroffen, landesweit wird 1986 gegen die Atomenergie demonstriert.(Bild: APA-Images / APA-Archiv / Robert Jäger)
Porträt von Lukas Luger
Von Lukas Luger

Radioaktiver Regen, kontaminierter Boden, Gemüse und Fleisch dürfen nicht verzehrt werden: Österreich zählte zu den am stärksten betroffenen Ländern West- und Mitteleuropas nach der nuklearen Katastrophe von Tschernobyl. Die Folgen sind bis heute messbar. 

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Nach der Tschernobyl-Katastrophe im April 1986 gehört Österreich zu den vom radioaktiven „Fallout“ am stärksten belasteten Ländern in West- und Mitteleuropa. Weil es in den Tagen nach dem Reaktorunfall in Teilen unseres Landes heftig regnet, ist in diesen Gegenden die radioaktive Belastung speziell hoch. Die Strahlung zieht über Wien in Richtung Salzburg ins Land. Besonders das Salzkammergut, die Welser Heide und die Hohen Tauern sind stark betroffen, daneben die Niederen Tauern und Südostkärnten. Neben Cäsium-137 trifft auch radioaktives Jod-131 Österreich.

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