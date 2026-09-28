Drei Fahrzeuge krachten im Morgennebel ineinander

Montagfrüh stießen in Tamsweg im Morgennebel drei Fahrzeuge auf der L222 in der Nähe des Gemeindebauhofs zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, an den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.
Aus bisher ungeklärter Ursache stießen zwei Autos mit einem Lieferwagen mit Anhänger zusammen und verkeilten sich ineinander. Um die drei Fahrzeuge zu entwirren war sogar der Kran des Schweren Rüstfahrzeugs der Feuerwehr Tamsweg nötig.
Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Tamsweg, die Polizei und das Rote Kreuz.
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