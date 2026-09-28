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Aufstieg winkt

72 Prozent! Jetzt sieht’s für ÖFB-Elf gut aus

Fußball International
28.09.2026 09:45
Großer Jubel bei Österreichs Teamspielern
Großer Jubel bei Österreichs Teamspielern(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt sieht es richtig gut aus! Nach zwei Spieltagen in der Nations League hat das ÖFB-Team sechs Zähler auf dem Konto. Nun winkt der Aufstieg in die Liga A.

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Großer rot-weiß-roter Jubel! Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick bezwang am Sonntagabend in Wien auch den Kosovo. Mit dem 3:1-Sieg im ausverkauften Happel-Stadion ist man nun voll auf Kurs Richtung Endrang eins und Aufstieg in die Liga A.

72 Prozent – so hoch ist laut der Statistik-Platform „Football Meets Data“ die Wahrscheinlichkeit, dass die ÖFB-Elf die Gruppe 3 der Liga B als Erster beendet.

Trainingsfrei, aber …
„Es war wichtig, diese zwei Heimspiele zu ziehen“, meinte Teamchef Ralf Rangnick nach Schlusspfiff. Der Deutsche gab seinen Spielern am Dienstag trainingsfrei. „Das heißt aber nicht, dass sie machen können, was sie wollen.“

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So geht es weiter
Am Donnerstag geht es für das ÖFB-Team in Dublin gegen Irland weiter, ehe am Sonntag in Prishtina das Rückspiel gegen den Kosovo auf dem Programm steht. Bleibt zu hoffen, dass die rot-weiß-rote Fußball-Euphorie in der Nations League weiter anhält …

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