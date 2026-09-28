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3000 Tonnen Lebensmittel landen täglich im Müll

Österreich
28.09.2026 08:42
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als 3000 Tonnen Lebensmittel landen laut Umweltschutzorganisation WWF in Österreich tagtäglich im Müll. Das entspricht rund 140 Lkw-Ladungen. Der Großteil der weggeworfenen Lebensmittel kommt übrigens aus Privathaushalten.

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Anlässlich des Tages gegen Lebensmittelverschwendung forderte der WWF am Montag von der Politik verbindliche Reduktionsziele entlang der gesamten Versorgungskette sowie bessere Bedingungen für Lebensmittelspenden. „Wir müssen vor allem die Ursachen der Verschwendung angehen. Die Bundesregierung muss dafür klare Regeln schaffen und die gesamte Versorgungskette in die Pflicht nehmen“, forderte WWF-Expertin Julia Haslinger.

1,2 Mio. Tonnen jährlich verschwendet
Die Umweltschützer berufen sich bei ihrer Berechnung übrigens auf Zahlen des Umweltbundesamts und der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Demnach werden in Österreich jährlich mehr als 1,2 Millionen Tonnen verschwendet.

(Bild: Andi Schiel)

„Mit jedem weggeworfenen Lebensmittel verschwenden wir auch wertvollen Boden, Wasser, Energie und die Arbeit vieler Menschen. Die Politik muss dafür sorgen, dass die Verschwendung vom Feld bis zum Teller wirksam sinkt“, mahnte  Haslinger weiters.

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Anreize für Lebensmittelspenden gefordert
Um der Verschwendung entgegenzuwirken, fordert die Umweltorganisation bessere Bedingungen für Lebensmittelspenden. Es brauche steuerliche Anreize und klarere Haftungsregeln für spendende Unternehmen sowie mehr Mittel bei der Spendenverteilung.

In den Privathaushalten ist die Verschwendung laut WWF vor allem auf falsche Lagerung und Kauf über den Bedarf hinaus zurückzuführen. Dabei sei ein sparsamer Umgang mit Nahrung gut für Umwelt und Klima sowie eine Entlastung für die Haushaltskasse.

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