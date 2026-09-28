„Goebbels“: Russen verspotten deutschen Minister

Moskau und Berlin: Erste Gespräche seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs hatten sich die Außenminister beider Länder bilateral getroffen. „Mit Freunden muss man nicht verhandeln, mit Gegnern muss man verhandeln“, hatte Wadephul in den ARD-„Tagesthemen“ erklärt. Daher sei das Gespräch mit Lawrow sinnvoll gewesen, auch wenn es kein positives Ergebnis gebracht habe. „Aber allen, die immer wieder sagen, Deutschland muss verhandeln, Deutschland muss mal mit Russland reden, denen erwidere ich jetzt: Das tun wir.“