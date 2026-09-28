Banner verloren: Rapid-Ultras vor unklarer Zukunft

Und weiter heißt es: „Wir wissen im Moment weder wer für diesen Einbruch verantwortlich ist, noch wie unser Weg in Zukunft aussehen wird.“ In der Ultras-Szene haben solche Banner eine enorme Bedeutung, ein Verlust dieser gilt als Schande. Ist nun sogar die Auflösung der Rapid-Ultras die Folge?