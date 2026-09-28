Banner verloren: Rapid-Ultras vor unklarer Zukunft

Die Rapid-Ultras stehen vor einer unklaren Zukunft. Am Rande des Testspiels in Venedig wurde die Fangruppierung bestohlen.
„Der gestrige Samstag hat für uns erhebliche Folgen. Als wir nach Ende des Spiels und den Feierlichkeiten in Venedig zu unseren Autos zurückkehrten, war eines davon aufgebrochen. Durch die eingeschlagene Scheibe wurde der Kofferraum geöffnet und unser Besuchsfetzn sowie ein UR & Gate 13 Jubiläumsfetzn entwendet“, informieren die Ultras über ihren schmerzhaften Verlust.
Und weiter heißt es: „Wir wissen im Moment weder wer für diesen Einbruch verantwortlich ist, noch wie unser Weg in Zukunft aussehen wird.“ In der Ultras-Szene haben solche Banner eine enorme Bedeutung, ein Verlust dieser gilt als Schande. Ist nun sogar die Auflösung der Rapid-Ultras die Folge?
Rapid verlor Test
Zum Sportlichen: Rapid verlor das Testspiel, das Sie exklusiv bei sportkrone.at live miterleben konnten, mit 0:1. Vor 2190 Zuschauern, darunter rund 1000 mitgereiste Anhänger der Wiener, im Stadio Pierluigi Penzo gab ein früher Treffer von Lion Lauberbach (13.) den Ausschlag.
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