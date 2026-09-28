Die letzten US-Truppen ziehen sich aus Irak zurück

Warum ziehen die US-Truppen jetzt ab?

Formell beschlossen wurde der Schritt 2024. Der US-Kampfeinsatz endete bereits 2021, und die zuletzt etwa 2500 US-Soldaten waren nur noch als Berater und Ausbilder im Land. Schon 2011 waren die Truppen komplett abgezogen – doch ab 2014 erstarkte die IS-Terrormiliz im Irak und in Syrien und stellte auch die USA und den Rest der Welt vor eine neue Bedrohung.