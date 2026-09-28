Unistart: Das ändert sich im neuen Studienjahr

Bald ist es wieder so weit: Am 1. Oktober beginnt an den meisten Hochschulen das neue Studienjahr. Dieses bringt einige Neuerungen mit sich. So kommt erstmals ein Psychotherapie-Masterstudium an öffentlichen Universitäten. Außerdem wird an den ersten Hochschulen auch ein Mensa-Menü für fünf Euro ausgerollt.
Mit dem Wintersemester 2026/27 wird an zehn Universitäten das neue Masterstudium Psychotherapie mit insgesamt 500 Studienplätzen angeboten. Wie in der Medizin sind 75 Prozent der Plätze für Österreicherinnen und Österreicher vorgesehen.
Psychotherapieausbildung jetzt Bachelor- und Masterstudiengang
Bisher wurden Psychotherapeuten ausschließlich an privaten außeruniversitären Ausbildungseinrichtungen oder Privatunis ausgebildet, für das zweijährige Propädeutikum und das – je nach Fachrichtung – drei- bis sechsjährige Fachspezifikum sind dabei Kosten von mehreren zehntausend Euro angefallen. Nun gibt es eine neue Struktur: Auf ein fachlich passendes Bachelorstudium folgt das zweijährige Masterstudium für Psychotherapie. Dritter Ausbildungsteil ist dann eine postgraduelle psychotherapeutische Fachausbildung bei Psychotherapeutischen Fachgesellschaften, während der man schon unter Supervision therapeutisch arbeiten kann.
Kürzeres Lehramtsstudium für die Sekundarstufe
Ein Jahr nach dem neuen Studium für das Volksschullehramt startet im Wintersemester 2026/27 außerdem das neue Lehramtsstudium für die Sekundarstufe. Angehende Lehrkräfte für Mittelschulen, AHS und Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS) müssen künftig ein dreijähriges Bachelor- und ein zweijähriges Masterstudium absolvieren. Die Ausbildung wird damit um ein Jahr verkürzt.
Mehr Studienplätze in Medizin und Elementarpädagogik
Deutlich ausgeweitet wird das Angebot akademischer Studien für angehende Kindergartenpädagoginnen. An sieben Pädagogischen Hochschulen (PH) und drei Fachhochschulen beginnen neue Bachelorstudien für Elementarpädagogik mit insgesamt 160 Plätzen. Bisher gab es solche Angebote nur vereinzelt. 50 zusätzliche Studienplätze gibt es ab diesem Studienjahr auch in der Medizin.
Höhere Beihilfen und 5-Euro-Mensamenü
Bereits mit September ist die Studienbeihilfe gestiegen: Sowohl die Sätze als auch die Zuverdienstgrenze werden um 2,7 Prozent angehoben. Mit dem Wintersemester starten an den ersten Hochschulen auch Programme zur Umsetzung eines warmen Mensa-Menüs, das für Studierende statt regulär zehn weniger als fünf Euro kosten soll. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweilige Universität bei der Initiative mitmacht und zwölf Qualitätskriterien wie etwa gesundes Essen oder nachhaltige Beschaffung eingehalten werden – dann finanziert das Wissenschaftsministerium einen bestimmten Prozentsatz.
Bald neues Universitätsbudget
Daneben stehen auch einige hochschulpolitische Entscheidungen am Programm: Bis Ende Oktober muss das neue Universitätsbudget für die Jahre 2028 bis 2030 stehen – zuletzt sorgten Kürzungsvorschläge bei den Unis für Proteste. Im ersten Quartal 2027 soll außerdem die Hochschulstrategie 2040 fertig ausgearbeitet sein.
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