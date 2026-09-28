Unistart: Das ändert sich im neuen Studienjahr

Höhere Beihilfen und 5-Euro-Mensamenü

Bereits mit September ist die Studienbeihilfe gestiegen: Sowohl die Sätze als auch die Zuverdienstgrenze werden um 2,7 Prozent angehoben. Mit dem Wintersemester starten an den ersten Hochschulen auch Programme zur Umsetzung eines warmen Mensa-Menüs, das für Studierende statt regulär zehn weniger als fünf Euro kosten soll. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweilige Universität bei der Initiative mitmacht und zwölf Qualitätskriterien wie etwa gesundes Essen oder nachhaltige Beschaffung eingehalten werden – dann finanziert das Wissenschaftsministerium einen bestimmten Prozentsatz.