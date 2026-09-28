Bein verbrüht! Scherzinger rockte dennoch Bühne

Autsch, das tut schon beim Hinsehen weh! Nicole Scherzinger hat sich vor ihrer Show in Düsseldorf so starke Verbrühungen am Bein zugezogen, dass sich sogar Blasen auf der Haut gebildet hatten. Doch die Sängerin dachte erst gar nicht daran, das Konzert abzusagen ...
„Nichts ist schlimmer, als wenn einem eine Stunde vor dem Auftritt kochendes Wasser über das Bein tropft – aber die Show muss weitergehen“, schrieb Nicole Scherzinger am Sonntag in ihrer Instagram-Story.
Rote Striemen und Bläschen
Und zeigte auch gleich das Ausmaß ihrer Verbrühungen – und das sah ziemlich schlimm aus. Die Bläschen und roten Stellen zogen sich nämlich von knapp über dem Knie bis hinunter zum Unterschenkel.
Doch wie Scherzinger in ihrer Story schrieb, kam für sie nicht infrage, ihre Show, die an diesem Abend in Düsseldorf steigen sollte, abzusagen. Stattdessen ließ sie ihre Wunden versorgen, schlüpfte in ihr sexy Bühnen-Outfit und zog das Konzert der Pussycat Dolls tapfer durch.
„Danke Düsseldorf, dass ihr mich unterstützt habt“, fügte Scherzinger zum Foto ihres verbrühten Beins abschließend hinzu.
Jubiläums-Tour mit mäßigem Erfolg
Bereits seit Juni tourt Nicole Scherzinger mit ihren Pussycat-Dolls-Kolleginnen Ashley Roberts und Kimberly Wyatt – aber ohne Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton – durch die Welt. Allerdings nicht so erfolgreich, wie erhofft.
Denn die Nachfrage für Tickets der „PCD Forever“-Tour blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Noch vor dem Tourstart mussten die meisten Konzerte in Nordamerika abgesagt werden – es wurden schlicht zu wenige Tickets verkauft.
Wie gemunkelt wird, hätten sich die Pussycat Dolls bei der Auswahl der Spielstätten verschätzt. So seien Arenen wie der Madison Square Garden in New York einfach zu groß, um sie mit nur einem neuen Song im Repertoire zu füllen.
Beliebteste Girlgroup der 2000er
Dabei mangelt es den Pussycat Dolls, die ab 2005 Mega-Erfolge feiern konnten, längst nicht an Hits. Songs wie „Don‘t Cha“, „Buttons“ oder „Stickwitu“ gelten bis heute als echte Ohrwürmer. 2009 löste sich die Band auf, zum 20-jährigen Bandjubiläum wollten Scherzinger und Co. nun noch einmal ein großes Comeback feiern. Leider nur mit mäßigem Erfolg ...
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