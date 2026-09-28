Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Show must go on“

Bein verbrüht! Scherzinger rockte dennoch Bühne

Society International
28.09.2026 08:55
Nicole Scherzinger mit den Pussycat Dolls bei einem Auftritt während der American Music Awards ...
Nicole Scherzinger mit den Pussycat Dolls bei einem Auftritt während der American Music Awards im Frühjahr: Jetzt trat die Sängerin mit verbrühtem Bein in Düsseldorf auf.(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Autsch, das tut schon beim Hinsehen weh! Nicole Scherzinger hat sich vor ihrer Show in Düsseldorf so starke Verbrühungen am Bein zugezogen, dass sich sogar Blasen auf der Haut gebildet hatten. Doch die Sängerin dachte erst gar nicht daran, das Konzert abzusagen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Nichts ist schlimmer, als wenn einem eine Stunde vor dem Auftritt kochendes Wasser über das Bein tropft – aber die Show muss weitergehen“, schrieb Nicole Scherzinger am Sonntag in ihrer Instagram-Story.

Rote Striemen und Bläschen
Und zeigte auch gleich das Ausmaß ihrer Verbrühungen – und das sah ziemlich schlimm aus. Die Bläschen und roten Stellen zogen sich nämlich von knapp über dem Knie bis hinunter zum Unterschenkel. 

In ihrer Instagram-Story zeigte Nicole Scherzinger das Ausmaß ihrer Verbrühungen. Das sieht ...
In ihrer Instagram-Story zeigte Nicole Scherzinger das Ausmaß ihrer Verbrühungen. Das sieht wirklich schmerzhaft aus.(Bild: instagram.com/nicolescherzinger)

Doch wie Scherzinger in ihrer Story schrieb, kam für sie nicht infrage, ihre Show, die an diesem Abend in Düsseldorf steigen sollte, abzusagen. Stattdessen ließ sie ihre Wunden versorgen, schlüpfte in ihr sexy Bühnen-Outfit und zog das Konzert der Pussycat Dolls tapfer durch.

„Danke Düsseldorf, dass ihr mich unterstützt habt“, fügte Scherzinger zum Foto ihres verbrühten Beins abschließend hinzu.

Jubiläums-Tour mit mäßigem Erfolg
Bereits seit Juni tourt Nicole Scherzinger mit ihren Pussycat-Dolls-Kolleginnen Ashley Roberts und Kimberly Wyatt – aber ohne Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton – durch die Welt. Allerdings nicht so erfolgreich, wie erhofft.

Denn die Nachfrage für Tickets der „PCD Forever“-Tour blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Noch vor dem Tourstart mussten die meisten Konzerte in Nordamerika abgesagt werden – es wurden schlicht zu wenige Tickets verkauft.

Nicole Scherzinger steht mit zwei ihrer Pussycat-Dolls-Kolleginnen wieder auf der Bühne.
Nicole Scherzinger steht mit zwei ihrer Pussycat-Dolls-Kolleginnen wieder auf der Bühne.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)

Wie gemunkelt wird, hätten sich die Pussycat Dolls bei der Auswahl der Spielstätten verschätzt. So seien Arenen wie der Madison Square Garden in New York einfach zu groß, um sie mit nur einem neuen Song im Repertoire zu füllen. 

Lesen Sie auch:
Vergleich mit Spears
Nicole Scherzinger: Früher Ruhm war Liebes-Killer
29.10.2025
„DAS ist dein Alter?“
Nicole Scherzinger im Bikini macht Fans sprachlos
29.06.2026

Beliebteste Girlgroup der 2000er
Dabei mangelt es den Pussycat Dolls, die ab 2005 Mega-Erfolge feiern konnten, längst nicht an Hits. Songs wie „Don‘t Cha“, „Buttons“ oder „Stickwitu“ gelten bis heute als echte Ohrwürmer. 2009 löste sich die Band auf, zum 20-jährigen Bandjubiläum wollten Scherzinger und Co. nun noch einmal ein großes Comeback feiern. Leider nur mit mäßigem Erfolg ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
28.09.2026 08:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
94.562 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
86.329 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
75.770 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1517 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
881 mal kommentiert
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Mehr Society International
„Show must go on“
Bein verbrüht! Scherzinger rockte dennoch Bühne
Hält nun Rekord!
Taylor Swift holte sich bei MTV VMAs Top-Preise ab
Bulimie, Panikattacken
Stallone: „Ich habe meinen Körper missbraucht“
Hollywoods Traummann
Brad Pitt: Filme, Frauen und sein Leben im Wandel!
Gegen Antisemitismus
Iris Berben für politisches Engagement prämiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf