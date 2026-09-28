Bein verbrüht! Scherzinger rockte dennoch Bühne

Beliebteste Girlgroup der 2000er

Dabei mangelt es den Pussycat Dolls, die ab 2005 Mega-Erfolge feiern konnten, längst nicht an Hits. Songs wie „Don‘t Cha“, „Buttons“ oder „Stickwitu“ gelten bis heute als echte Ohrwürmer. 2009 löste sich die Band auf, zum 20-jährigen Bandjubiläum wollten Scherzinger und Co. nun noch einmal ein großes Comeback feiern. Leider nur mit mäßigem Erfolg ...