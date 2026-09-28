Ping Ping und Fu Shuang aus China in USA gelandet

China setzt seit Jahrzehnten auf seine „Panda-Diplomatie“, um die Beziehungen zu anderen Staaten zu pflegen. Die Tiere werden dabei nicht verschenkt, sondern gegen eine Leihgebühr für mehrere Jahre ins Ausland gegeben. Die ersten Pandas kamen in diesem Zusammenhang 1972 nach dem ersten Besuch des damaligen US-Präsidenten Richard Nixon in der kommunistischen Volksrepublik China in die Vereinigten Staaten.