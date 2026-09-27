Neun Dealer verkauften Rauschgift um 325.000 Euro

Zwischen Herbst 2025 und Sommer 2026 verkauften die neun mutmaßlichen Drogenhändler das Rauschgift – vor allem Cannabis in Marihuana- und Haschisch-Form sowie Kokain – an rund 200 Abnehmer, berichtet die Salzburger Polizei am Sonntag. Ein 18-Jähriger wurde sogar in flagranti beim Drogenverkauf erwischt – ihm wird der Handel von insgesamt neuneinhalb Kilo Cannabis vorgeworfen. Bei den neun Hausdurchsuchungen konnten die Beamten neben Drogen auch Bargeld und zahlreiche elektronische Geräte sicherstellen.