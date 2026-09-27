Neun Dealer verkauften Rauschgift um 325.000 Euro

Drogenfahnder konnten im Pinzgau etlichen Dealern das Handwerk legen: Insgesamt neun Dealer konnten ausgeforscht werden, drei davon sitzen jetzt in der Justizanstalt. Sie sollen Cannabis und Kokain im Wert von 325.000 Euro an rund 200 Abnehmer verkauft haben.
Zwischen Herbst 2025 und Sommer 2026 verkauften die neun mutmaßlichen Drogenhändler das Rauschgift – vor allem Cannabis in Marihuana- und Haschisch-Form sowie Kokain – an rund 200 Abnehmer, berichtet die Salzburger Polizei am Sonntag. Ein 18-Jähriger wurde sogar in flagranti beim Drogenverkauf erwischt – ihm wird der Handel von insgesamt neuneinhalb Kilo Cannabis vorgeworfen. Bei den neun Hausdurchsuchungen konnten die Beamten neben Drogen auch Bargeld und zahlreiche elektronische Geräte sicherstellen.
Laut Exekutive hatte das Suchtgift einen Verkaufswert von rund 325.000 Euro. Von den neun Dealern wurden drei in die Justizanstalt Salzburg gebracht, die restlichen fünf wurden auf freiem Fuß angezeigt. Zudem setzte es auch Anzeigen für die vielen Suchtgiftabnehmer.
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