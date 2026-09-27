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Paragleiter stürzte ab – Sportler verletzte sich

Salzburg
27.09.2026 14:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Dieser sportliche Ausflug in Werfenweng endete im Krankenhaus! Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Paragleiter am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein in Turbulenzen. Er verlor die Kontrolle über seinen Schirm un stürzte ab ... 

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Ersten Informationen nach passierte das Unglück zwischen Napf und Eiskogel – mitten am Plateau des Salzburger Tennengebirges auf mehr als 2100 Metern Seehöhe.

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