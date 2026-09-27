In 400 Jahre altes Haus kehrte wieder Leben ein

Als erster Bewohner ist Hans Gastager im 400 Jahre alten Schaberhaus in Ebenau eingezogen. „Für mich ist es das Paradies, ich habe jetzt 51 Quadratmeter für mich alleine“, freut sich der Pensionist. Wenn ihn seine Enkerl besuchen, „liegen sie kreuz und quer auf der Couch und lesen, während draußen der Wind vorbeirauscht“.