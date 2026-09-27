„Drift“ mit Auto: Taferl für drei Tage abgenommen

Gemeinsam mit Technikern der Kfz-Prüfstelle des Landes führten die Verkehrspolizisten eine Schwerpunktkontrolle in der Tuning-Szene durch: Dabei entdeckten die Beamten etliche Mängel an sieben vorgeführten Fahrzeugen. Von 16 schweren Mängeln, 13 Mängel mit Gefahr im Verzug und fünf leichteren Mängel war im Polizeibericht die Rede. Darunter zählen abgefahrene Reifen, Abgasmanipulationen oder Durchrostungen. Fünf Kennzeichen samt Zulassungsschein kassierte die Polizei vor Ort ein.