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Salzburger Liga

Henndorf feiert wichtigen Dreier gegen Stadtklub

Salzburg: Sport-Nachrichten
27.09.2026 14:56
Sladan Mijatovic (li.) verlor mit dem ATSV gegen Henndorf um Doppeltorschütze Maximilian ...
Sladan Mijatovic (li.) verlor mit dem ATSV gegen Henndorf um Doppeltorschütze Maximilian Jakovljevic.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Henndorf rang ATSV Salzburg im Sonntagsspiel der Salzburger Liga durch einen späten Treffer nieder. Die Flachgauer konnten sich durch den ersten Dreier seit Ende August von den Abstiegsrängen lösen.

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Zwar hatte Stadtklub ATSV Salzburg in der ersten Hälfte die Führung inne und ging in der Salzburger-Liga-Partie mit 1:0 in die Kabine. Nach Wiederanpfiff schalteten die Gäste aus Henndorf allerdings ein paar Gänge höher und drehten den Rückstand in einen 3:2-Auswärtssieg. Maximilian Jakovljevic (53., 87.) avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner. Auf der anderen Seite waren die zwei Treffer von Veljko Trajkovic (24., 85.) zu wenig.

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Es war ein verdienter Sieg von uns, aber trotzdem glücklich, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben.

Jusuf OMEROVIC, Co-Trainer in Henndorf

Henndorf bleibt durch Sieg an Mittelfeld dran
Henndorfs Co-Trainer Jusuf Omerovic meinte: „Wir waren spielbestimmend, sind erste Hälfte zu drei Tausendern gekommen.“ Doch selbst das leere Tor war in den ersten 45 Minuten nicht zu bezwingen. Durch eine Fehlerkette der Henndorf kam der ATSV zur Führung. „Es war ein verdienter Sieg von uns, aber trotzdem glücklich, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, meinte Omerovic. Mit dem ersten Dreier seit 29. August hat man sich wieder ans Mittelfeld angenähert. „Es war ein wichtiger Sieg, dass wir den Anschluss nach oben nicht verlieren. Unsere Devise lautet Woche für Woche alles rauszuholen!“

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Austrias Amateure mit Kantersieg gegen Tamsweg
In der 1. Landesliga haben die Amateure von Austria Salzburg einen souveränen 5:1-Erfolg gegen Tamsweg eingefahren. „Wir haben sehr gut gespielt, können noch zwei, drei Tore mehr schießen“, meinte Coach Ivan Dragicevic. In den vergangenen zwei Spielen hat sein Team acht Tore erzielt, jedoch auch fünf bekommen. „Die letzten drei Spiele haben wir wirklich gut gespielt.“ Doch der Trainer weiß auch um die defensiven Mankos: „Da müssen wir uns verbessern.“

Erdogan entscheidet Spiel fast im Alleingang
Der ASV Salzburg feierte ebenso einen souveränen 3:0-Erfolg bei Koppl. Die Partie war praktisch nach fünf Minuten entschieden. Da hatte Eyüp Erdogan bereits zweimal getroffen. Kurz vor Schluss (88.) setzte er den Schlusspunkt, machte den Dreierpack perfekt. „Wir sind gut reingekommen“, freute sich der Dreifachtorschütze. Zweite Hälfte ließen die Itzlinger allerdings etwas nach. „Da haben wir nicht so viel gemacht. Damit waren wir im Nachhinein auch nicht so zufrieden“, sagte Erdogan, der froh ist, wieder bei seinem Jugendklub (war zwölf Jahre dort) zu kicken. „Ich wollte zurück. Mein bester Freund ist Co-Trainer, ein anderer ist Sportlicher Leiter“, erklärt er die fast schon familiäre Verbindung im Klub.

Salzburger Liga: ATSV Salzburg – Henndorf 2:3 (1:0). – Tore: Trajkovic (24., 85.); Jakovljevic (53., 87.), Grössinger (69.). – Rot: Jagodic (A, 92., Foul). – 1. Landesliga: Austria Amateure – Tamsweg 5:1 (3:0). – Tore: Colic (5.), Lukasser-Weitlaner (21.), Bahadir (31.), Hasanovic (69.), Zivkovic (80.); Lanschützer (68.). – Koppl – ASV Salzburg 0:3 (0:2). – Tore: Erdogan (3., 5. 88.).

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