Henndorf feiert wichtigen Dreier gegen Stadtklub

Erdogan entscheidet Spiel fast im Alleingang

Der ASV Salzburg feierte ebenso einen souveränen 3:0-Erfolg bei Koppl. Die Partie war praktisch nach fünf Minuten entschieden. Da hatte Eyüp Erdogan bereits zweimal getroffen. Kurz vor Schluss (88.) setzte er den Schlusspunkt, machte den Dreierpack perfekt. „Wir sind gut reingekommen“, freute sich der Dreifachtorschütze. Zweite Hälfte ließen die Itzlinger allerdings etwas nach. „Da haben wir nicht so viel gemacht. Damit waren wir im Nachhinein auch nicht so zufrieden“, sagte Erdogan, der froh ist, wieder bei seinem Jugendklub (war zwölf Jahre dort) zu kicken. „Ich wollte zurück. Mein bester Freund ist Co-Trainer, ein anderer ist Sportlicher Leiter“, erklärt er die fast schon familiäre Verbindung im Klub.